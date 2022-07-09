14:15
Сергей Собянин поздравил с Днем московского транспорта работников отрасли. Мэр отметил, что сейчас Москва один из самых комфортных и современных мегаполисов, в том числе благодаря работе городского транспорта. Здесь запущены проекты мирового уровня: это и МЦК, и МЦД, Большая кольцевая линия метро. Система наземного транспорта в столице – крупнейшая в Европе. Парк трамваев уже обновили на 95%, на 70% – вагонов метро, на 65% – пригородных поездов. Также в Москве самый большой и молодой парк электробусов в Европе.
Как отметил Сергей Собянин, в городе постоянно улучшаются пассажирские сервисы. За счет новых маршрутов и бесплатных пересадок поездки становятся выгоднее и доступнее. Популярность общественного транспорта в столице постоянно растет. Сейчас около 66% горожан предпочитают его личным автомобилям.
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