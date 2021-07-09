Организации, игнорирующие обязательную вакцинацию, ставят себя под удар – Собянин

Сергей Собянин заявил, что столичные организации, которые игнорируют обязательную вакцинацию, ставят себя под удар. По словам мэра, победить пандемию и вернуться к нормальной жизни можно только совместными усилиями.

"Не будет максимальной вакцинации – не будет нормальной работы. Первый удар, который придется, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации", – сказал градоначальник, отметив, что в противном случае может быть введен новый локдаун.

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