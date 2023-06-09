Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация"

Открыт прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в "ВКонтакте".

В конкурсе могут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по восстановлению памятников культурного наследия. Заявки принимают до конца сентября на сайте правительства Москвы. Номинаций будет несколько.

Москвичи сами смогут проголосовать за лучший проект через портал "Активный гражданин". В этом году конкурс пройдет в 13-й раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.