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Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России

Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России

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Мэр столицы провел личный прием граждан в администрации президента РФ. Обустройство аллеи ветеранов в Марьино, установка светофора на Изюмской улице и ремонт асфальта у торгового центра на Ходынском бульваре – с такими вопросами обратились жители к Сергею Собянину.

Также к мэру города обратились жители Молжаниновского района, которых волнует нехватка мест в детских садах и школах. По словам Сергея Собянина, эта проблема решится уже к началу нового учебного года.

Также к мэру столицы обратился ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко. Он говорил о помощи в устройстве на стажировку студентов его вуза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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