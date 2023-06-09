Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России

Мэр столицы провел личный прием граждан в администрации президента РФ. Обустройство аллеи ветеранов в Марьино, установка светофора на Изюмской улице и ремонт асфальта у торгового центра на Ходынском бульваре – с такими вопросами обратились жители к Сергею Собянину.

Также к мэру города обратились жители Молжаниновского района, которых волнует нехватка мест в детских садах и школах. По словам Сергея Собянина, эта проблема решится уже к началу нового учебного года.

Также к мэру столицы обратился ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко. Он говорил о помощи в устройстве на стажировку студентов его вуза.

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