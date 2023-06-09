Собянин провел личный прием граждан в администрации президента РФ

Мэр столицы провел личный прием граждан в администрации президента РФ. Обустройство аллеи ветеранов в Марьине, установка светофора на Изюмской улице и ремонт асфальта у торгового центра на Ходынском бульваре – с такими вопросами обратились жители к Сергею Собянину.

Также к мэру города обратились жители Молжаниновского района, которых волнует нехватка мест в детских садах и школах. По словам Сергея Собянина, эта проблема решится уже к началу нового учебного года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.