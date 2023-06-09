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Экономика

Собянин рассказал, как Московский инновационный кластер помогает стартапам

Собянин рассказал, как Московский инновационный кластер помогает стартапам

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Свыше пяти миллиардов рублей в качестве инвестиций за три года – такую внушительную сумму привлекли столичные стартапы с помощью программ Московского инновационного кластера. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В составе кластера – более 35 организаций из Москвы и регионов. Комплексную поддержку оказывают начинающим проектам и технологическим компаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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