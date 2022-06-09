Собянин рассказал о благоустройстве районов Сокол и Аэропорт

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столичных районов Сокол и Аэропорт, которое ведется в рамках программы "Мой район".

В качестве примера мэр привел ремонт поликлиники № 62. Он уточнил, что этот объект по времени постройки является довольной старым, однако по содержанию он стал совершенно современным.

"Понятно, что мы бережем старину, но люди же живут современной жизнью: новые требования, стандарты", – пояснил Собянин.

Также мэр сообщил о запланированной в будущем реконструкции филиала № 2 детской городской поликлиники № 39. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.