Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

В Москве организуют 50 детских образовательных программ в рамках проекта "ТехноЛето", заявил Сергей Собянин.

Водителям, которые ездили пьяными и без прав, будет сложнее пересдать на права в ГИБДД.

Число заразившихся оспой обезьян в Мадриде достигло 275, сообщают СМИ.