Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

В Москве будет организовано 50 летних образовательных программ для детей. Такое поручение дал Сергей Собянин.

В июле и августе в городе заработает программа "ТехноЛето". Школьников и студентов ждут, например, в технопарке "SuperFood Технологии". Лучшие выпускники технопарка смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ для поступления в Московский университет пищевых производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.