Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

Власти Москвы компенсируют кинотеатрам затраты на покупку российских фильмов. Также город выделит средства на прокат и рекламу. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра кинотеатра "Баку", который находится на реконструкции.

Правительство города уже реализует масштабную программу поддержки индустрии кинопроизводства и проката. Это и прямая финансовая поддержка сетей кинотеатров, и выделение грантов на съемки и продвижения отечественных фильмов. Кроме того, в столице продолжается программа реконструкции советских кинотеатров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.