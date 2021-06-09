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Город

17:45

Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм

мэр Москвы город видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм. Об этом мэр заявил на церемонии награждения сотрудников общепита.

Сейчас посещать московские кафе и рестораны одновременно могут более полумиллиона человек. Отрасль развивается динамично и по сравнению с прошлым десятилетием количество заведений увеличилось в два раза.

В них работают 200 тысяч человек, а если считать и смежные отрасли – то все 500 тысяч. Это рынки, фуд-моллы, гастрономические кварталы. При этом московские рестораны входят в самые авторитетные мировые рейтинги. Для предпринимателей действуют специальные налоговые льготы и режимы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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