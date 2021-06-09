Собянин призвал рестораны и общепит придерживаться санитарных норм

Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм. Об этом мэр заявил на церемонии награждения сотрудников общепита.

Сейчас посещать московские кафе и рестораны одновременно могут более полумиллиона человек. Отрасль развивается динамично и по сравнению с прошлым десятилетием количество заведений увеличилось в два раза.

В них работают 200 тысяч человек, а если считать и смежные отрасли – то все 500 тысяч. Это рынки, фуд-моллы, гастрономические кварталы. При этом московские рестораны входят в самые авторитетные мировые рейтинги. Для предпринимателей действуют специальные налоговые льготы и режимы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.