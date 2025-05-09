Сергей Собянин поздравил москвичей с 80-летием Великой Победы

Сергей Собянин обратился к москвичам по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Москвы отметил, что страна победила в страшнейшей войне, чем защитила право на жизнь и свободу миллионов людей, и принесла мир целым народам.

Глава города заявил, что наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы России в текущей борьбе за свободу, добро и справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.