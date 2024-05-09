Сергей Собянин рассказал об акции "Москва – с заботой об истории"

Акции "Москва – с заботой об истории" исполнилось 5 лет. Как отметил Сергей Собянин, в рамках проекта через центры госуслуг "Мои Документы" в Главархив столицы можно отдать на вечное хранение фотографии, документы, письма и предметы быта времен Великой Отечественной войны. С начала акции Главархив получил от москвичей около 17 тысяч материалов.

Чтобы больше узнать об историческом прошлом столицы, стартовал второй этап акции "Московская фотолетопись". Благодаря ей можно делиться фото и видео из своих семейных архивов с советского времени и до 2000-х годов.

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