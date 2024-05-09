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09 мая, 16:30

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Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую Москва оказывает ветеранам

Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую Москва оказывает ветеранам

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В Москве на данный момент проживает больше 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую город оказывает ветеранам.

Ветеранам предоставляется адресное медицинское и социальное обслуживание, а также санаторно-курортное лечение. В столице также работает круглосуточно дистанционная система "Тревожная кнопка" для неотложной медпомощи.

Также Москва ежегодно увеличивает размер социальных выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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