Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую Москва оказывает ветеранам

В Москве на данный момент проживает больше 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую город оказывает ветеранам.

Ветеранам предоставляется адресное медицинское и социальное обслуживание, а также санаторно-курортное лечение. В столице также работает круглосуточно дистанционная система "Тревожная кнопка" для неотложной медпомощи.

Также Москва ежегодно увеличивает размер социальных выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.