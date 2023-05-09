Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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19:30

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Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы

Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы

Собянин объявил об открытии движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" с 10 мая

Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между "Автозаводской" и "Орехово"

Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 78-й годовщиной Победы

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Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Важно сохранить историческую память о тех событиях. Сделать это помогают многие городские проекты, сообщил Сергей Собянин.

Среди таких проектов, например, клуб мемуаристики "Линия жизни", предназначенный для участников центров "Московского долголетия". К годовщине Победы клуб собрал воспоминания ветеранов и Детей войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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