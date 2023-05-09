Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы

Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Важно сохранить историческую память о тех событиях. Сделать это помогают многие городские проекты, сообщил Сергей Собянин.

Среди таких проектов, например, клуб мемуаристики "Линия жизни", предназначенный для участников центров "Московского долголетия". К годовщине Победы клуб собрал воспоминания ветеранов и Детей войны.

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