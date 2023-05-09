Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:30

Транспорт

Собянин объявил об открытии движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" с 10 мая

Собянин объявил об открытии движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" с 10 мая

Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между "Автозаводской" и "Орехово"

Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 78-й годовщиной Победы

Сергей Собянин опубликовал видеопоздравление с Днем Победы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Собянин рассказал о единственном в РФ производстве обезболивающих центрального действия

Собянин рассказал, как столица поддерживает ветеранов

В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция

На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов

Сергей Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Мэр провел технический пуск участка между станциями, на котором завершились работы по строительству новых тоннелей. Их строили на перегоне "Царицыно – Кантемировская".

По словам мэра города, в плановом порядке для реконструкции требовалось около 1,5 лет. Круглосуточно здесь работали около трех тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоНаталья МезинаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика