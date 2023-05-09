Собянин объявил об открытии движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" с 10 мая

Сергей Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Мэр провел технический пуск участка между станциями, на котором завершились работы по строительству новых тоннелей. Их строили на перегоне "Царицыно – Кантемировская".

По словам мэра города, в плановом порядке для реконструкции требовалось около 1,5 лет. Круглосуточно здесь работали около трех тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.