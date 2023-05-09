Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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15:15

Транспорт

Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между "Автозаводской" и "Орехово"

Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между "Автозаводской" и "Орехово"

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Сергей Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Мэр провел технический пуск участка между станциями, на котором завершились работы по строительству новых тоннелей длиной 270 метров. Их строили на перегоне "Царицыно-Кантемировская".

По словам Собянина, в плановом порядке для реконструкции требовалось около 1,5 лет, а построили новый участок ударным трудом за шесть месяцев. Круглосуточно здесь работали около трех тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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