Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

В Москве запустили уникальный проект "Наши герои. Расскажи историю своей семьи". Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

У каждого участника есть возможность опубликовать на сайте мэра архивные кадры о жизни своих героев: тружениках тыла и тех, кто ковал победу. Сделать это можно с помощью телефона. Сначала нужно записать небольшой видеообзор с фотографиями своих родственников-фронтовиков, а затем загрузить ролик на сайт. После проверки его можно будет увидеть в онлайн-галерее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.