Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Общество

Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с 78-й годовщиной Победы

Сергей Собянин опубликовал видеопоздравление с Днем Победы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Собянин рассказал о единственном в РФ производстве обезболивающих центрального действия

Собянин рассказал, как столица поддерживает ветеранов

В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция

На сайте "Слово солдата Победы" размещены уникальные видео-интервью и фото ветеранов

Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Собянин рассказал о проекте "Москва – с заботой об истории"

В Москве запустили уникальный проект "Наши герои. Расскажи историю своей семьи". Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

У каждого участника есть возможность опубликовать на сайте мэра архивные кадры о жизни своих героев: тружениках тыла и тех, кто ковал победу. Сделать это можно с помощью телефона. Сначала нужно записать небольшой видеообзор с фотографиями своих родственников-фронтовиков, а затем загрузить ролик на сайт. После проверки его можно будет увидеть в онлайн-галерее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика