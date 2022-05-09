Собянин вручил ветерану ВОВ орден Александра Невского

Сергей Собянин лично поздравил ветерана Вели­кой Отечественной войны Василия Коровкина. Мэр приехал к нему домой и вручил орден Александра Невского по поручению Владимира Путина.

Высокую государственную награду Василий Кузьмич получил за многолетнюю общественную деятель­ность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.