Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 77-летием Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, что это гордость за великие свершения предков.

"День Победы, 9 Мая, – это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине – к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах", – сказал Собянин.

Он отметил, что современное поколение полно благодарности к ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла. Собянин подчеркнул, что в этот светлый день нужно еще раз сказать им искреннее спасибо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.