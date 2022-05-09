Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. Он назвал 9 Мая праздником, который вселяет гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах.

Мэр отметил, что 9 мая по главным улицам Москвы вновь пройдет шествие "Бессмертного полка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.