Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр отметил, что 9 Мая – это праздник жизни и торжество исторической памяти. Праздник, вселяющий гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах.

"Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И, конечно, 9 мая вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии "Бессмертного полка", – сказал Собянин.

Уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, добавил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.