Собянин поздравил москвичей с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года – целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей. Сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства", – сказал мэр.

По словам Собянина, рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережили наши отцы, деды и прадеды.

Мэр пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.