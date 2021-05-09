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Москва 24

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Общество

09 мая, 10:00

Собянин поздравил москвичей с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне

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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года – целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей. Сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы. И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник, нас охватывают особые чувства", – сказал мэр.

По словам Собянина, рожденным в мирное время почти невозможно представить, что пережили наши отцы, деды и прадеды.

Мэр пожелал участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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