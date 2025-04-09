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09 апреля, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях

Сергей Собянин: почти все дети-сироты в Москве растут в приемных семьях

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Около 17 тысяч детей-сирот в Москве уже растут в приемных семьях. Как сообщил Сергей Собянин, в учреждениях сейчас остается меньше тысячи воспитанников. По его словам, город делает все, чтобы и они обрели родительскую заботу.

С 2014 года в Москве действует программа имущественной поддержки приемных семей. Им предоставляются льготы, выплаты, сопровождение специалистов и доступ к бесплатным образовательным и медицинским услугам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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