Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 46 домов по программе реновации строят и проектируют на западе Москвы. При этом под заселение уже передано 36 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фонтан "Каменный цветок" начали промывать после зимы, сообщили в комплексе горхозяйства.