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Новости

09 апреля, 13:00

Новости

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Новости часа: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Мэр Москвы: более 50 млн карт "Тройка" выпущено за 11 лет

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 46 домов по программе реновации строят и проектируют на западе Москвы. При этом под заселение уже передано 36 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре новых электросудна выйдут на регулярные речные маршруты, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фонтан "Каменный цветок" начали промывать после зимы, сообщили в комплексе горхозяйства.

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