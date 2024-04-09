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09 апреля, 07:30

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Собянин: начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот"

Собянин: начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот"

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Дворец культуры завода "Серп и Молот" ждет масштабная реставрация: специалистам необходимо отремонтировать два корпуса, соединенные переходом, – эти пространства использовали для заседаний, концертов. Реставраторы при составлении проекта использовали комплексный подход, ведь предстоит восстановить ценные элементы разных периодов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что здание ДК, построенное почти 100 лет назад, последние два десятилетия стояло заброшенным. Теперь бывший дворец культуры превратится в арт-квартал. Здесь сохранят общий архитектурный облик зданий, восстановят наружную лестницу и разместят концертно-театральную площадку, галерею и коворкинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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