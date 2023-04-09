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Пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартует в столице 22 апреля

Пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартует в столице 22 апреля

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Пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартует в столице 22 апреля. Благодаря ему молодожены могут зарегистрировать брак в необычных местах. Об этом Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

Проект традиционно открывается перед праздником Красная горка. По словам мэра, это более тридцати площадок, в числе которых небоскребы "Москва-Сити", исторические усадьбы, павильоны "Космос" и "Москвариум" на ВДНХ и даже станция метро "Маяковская".

В ближайшее время к ним присоединится Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно". Кроме того, проведение церемоний скоро возобновят и в Останкинской башне.

Собянин отметил, что 22 апреля с набережной Тараса Шевченко запустят сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться пятьдесят пар. При этом на выездных площадках и во дворцах бракосочетания будут бесплатно работать профессиональные фотографы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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