Собянин поздравил "Московские кабельные сети" с юбилеем

"Московские кабельные сети" отмечают 125 лет со дня основания. С юбилеем компанию поздравил Сергей Собянин.

Компания обеспечивает электричеством 80% потребителей: москвичей, социально значимые объекты и объекты транспортной инфраструктуры, промышленность, жилые районы, бизнес-центры. Это и станции метрополитена, МГУ, ГКБ имени Пирогова, "Лужники", Парк Горького, Зарядье.

В компании постоянно обновляют технологии и цифровые решения. Благодаря автоматизированной системе управления бригадами время технических обходов сократилось на 30%, а объем бумажного документооборота – на 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

