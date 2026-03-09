Собянин: электросуда городских маршрутов начали обслуживать на Московской верфи

На Московской верфи стартовало техническое обслуживание и ремонт электросудов регулярных речных маршрутов. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Четыре инновационных судна "Москва 1.0" прибыли на предприятие для прохождения планового техосмотра. Специалисты проверяют работоспособность движительно-рулевых комплексов, обеспечивающих ход и маневрирование судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

