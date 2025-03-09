Собянин рассказал о реконструкции дорожной инфраструктуры по программе КРТ

Более 26 километров дорог построят и реконструируют по программе комплексного развития территорий в столице. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Трассы появятся в восьми бывших промзонах: Соколиная Гора, Котляково, Черемушки, Автомоторная, Алтуфьевское шоссе, Теплый Стан, Силикатные улицы и Боткинский проезд, а также на неэффективно используемой территории в Тимирязевском районе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.