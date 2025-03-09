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09 марта, 11:15

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Собянин: московские школьники – одни из лучших программистов страны

Собянин: московские школьники – одни из лучших программистов страны

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Московские школьники стали одними из лучших программистов страны. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в финале Открытой олимпиады участники из столицы показали блестящие результаты. Они получили 59 дипломов, из них 21 – первой степени, 18 – второй и 20 – третьей.

Всего за победу боролись почти 500 подростков из России и Белоруссии, а москвичей было больше 180. Чтобы выйти в финал, они решали сложные задачи и писали коды на разных языках программирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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