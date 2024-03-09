Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках будет обустроено к 2030 году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Строительство дорожной инфраструктуры в поселении Мосрентген в ТиНАО вышло на заключительный этап. Об этом сообщается на сайте мэра.

Эскалаторы на станции метро "ВДНХ" поочередно закроют на ремонт с 12 марта. Об этом говорится на сайте Московского метрополитена.