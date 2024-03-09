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09 марта, 22:35

Город

Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Новости часа: более 150 тыс мест на перехватывающих парковках обустроят в Москве

Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Новости часа: Москва продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений

Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Новости часа: москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

Новости часа: в Москве продлили меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках будет обустроено к 2030 году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Строительство дорожной инфраструктуры в поселении Мосрентген в ТиНАО вышло на заключительный этап. Об этом сообщается на сайте мэра.

Эскалаторы на станции метро "ВДНХ" поочередно закроют на ремонт с 12 марта. Об этом говорится на сайте Московского метрополитена.

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