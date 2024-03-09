Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Активное строительство новых домов по программе реновации идет в разных районах Москвы. Так, по словам Сергея Собянина, на северо-западе столицы в программу реновации включен 431 дом, где живут больше 86 тысяч человек. Как отметил мэр, для новостроек подобрали 40 стартовых площадок.

Сейчас в округе строят 18 домов, еще 10 проектируют. При этом 16 домов уже ввели в эксплуатацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.