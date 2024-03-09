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Новости

09 марта, 22:15

Город

Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Москвичам рассказали, сколько новостроек по реновации появится на северо-западе города

Новости часа: Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

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Новости часа: в Москве продлили меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Собянин: на северо-западе Москвы ввели 16 новостроек по программе реновации

Активное строительство новых домов по программе реновации идет в разных районах Москвы. Так, по словам Сергея Собянина, на северо-западе столицы в программу реновации включен 431 дом, где живут больше 86 тысяч человек. Как отметил мэр, для новостроек подобрали 40 стартовых площадок.

Сейчас в округе строят 18 домов, еще 10 проектируют. При этом 16 домов уже ввели в эксплуатацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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