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Новости

09 марта, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Новости часа: Москва продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений

Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Новости часа: москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

Новости часа: в Москве продлили меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Собянин: на северо-западе Москвы ввели 16 новостроек по программе реновации

Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Месячник по благоустройству начнется в столице с 1 апреля

Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в последние годы открыты четыре диаметра наземного метро, которые обеспечили бесшовные поездки между столицей и областью. Также до 2030 года будут построены перехватывающие парковки на 150 тысяч мест, сказал он и добавил, что это позволит водителям оставлять свои машины и с комфортом пересаживаться на общественный транспорт.

Свыше 400 домов на северо-западе Москвы включены в программу реновации. Там живут больше 86 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для строительства новых домов уже подобрали 40 площадок. Сейчас 18 зданий уже возводят, еще 10 – проектируют. А больше десятка новостроек передали под заселение, отметил градоначальник.

Москвичи, проголосовавшие в электронном формате на выборах президента России, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта. Выиграть можно до 100 тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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