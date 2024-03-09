Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 марта

Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в последние годы открыты четыре диаметра наземного метро, которые обеспечили бесшовные поездки между столицей и областью. Также до 2030 года будут построены перехватывающие парковки на 150 тысяч мест, сказал он и добавил, что это позволит водителям оставлять свои машины и с комфортом пересаживаться на общественный транспорт.

Свыше 400 домов на северо-западе Москвы включены в программу реновации. Там живут больше 86 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, для строительства новых домов уже подобрали 40 площадок. Сейчас 18 зданий уже возводят, еще 10 – проектируют. А больше десятка новостроек передали под заселение, отметил градоначальник.

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