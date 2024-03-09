Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках, сообщил Сергей Собянин.

В Москворечье-Сабурове продлят пешеходный бульвар в рамках строительства двух жилых домов, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Более тысячи новых изданий появилось в книжных пунктах на ВДНХ ко Всемирному дню писателя, отметила заммэра Наталья Сергунина.