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Новости

09 марта, 18:15

Общество

Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Новости часа: в сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках

Новости часа: москвичи смогут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья"

Новости часа: в Москве продлили меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников

Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены – Собянин

Собянин: на северо-западе Москвы ввели 16 новостроек по программе реновации

Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Месячник по благоустройству начнется в столице с 1 апреля

Новости часа: Собянин пригласил горожан принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В сервисе "Моя семья" появились документы о московских ремесленниках, сообщил Сергей Собянин.

В Москворечье-Сабурове продлят пешеходный бульвар в рамках строительства двух жилых домов, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Более тысячи новых изданий появилось в книжных пунктах на ВДНХ ко Всемирному дню писателя, отметила заммэра Наталья Сергунина.

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