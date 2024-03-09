Через онлайн-сервис "Моя семья" теперь можно найти своих предков-ремесленников. Этой новостью поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москвичи получили доступ к информации о родственниках, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному или кузнечному. Посемейные списки ремесленников велись с начала 18-го века до конца 20-х годов прошлого века. Их составляла Ремесленная управа, которая записывала в цех, занималась финансовыми вопросами, регламентом работ, продвигала искусства и ремесла.

Опись составляли один раз, а затем дополняли новой информацией. Эти документы содержат бесценные сведения о жизни Москвы и москвичей. Позже они станут доступны и на портале "Поиск по архивам". Списки дополняют метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски, также доступные в сервисе "Моя семья".

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