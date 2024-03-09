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09 марта, 09:45

Новости

Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Месячник по благоустройству начнется в столице с 1 апреля

Новости часа: Собянин пригласил горожан принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Новости часа: месячник по уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля

Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%

Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов в 2023 году – Собянин

Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние годы были открыты четыре диаметра наземного метро, которые обечпечили бесшовные поездки между столицей и областью. До 2030 года в столице и области будут построены перехватывающие парковки на 150 тысяч мест. Они позволят водителям оставить свои машины и с комфортом пересесть на общественный транспорт.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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