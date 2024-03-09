Сергей Собянин рассказал о планах интеграции транспорта Москвы и Подмосковья

Москва и Московская область представляют собой единое транспортное пространство, в котором ежедневно перемещаются миллионы пассажиров. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние годы были открыты четыре диаметра наземного метро, которые обечпечили бесшовные поездки между столицей и областью. До 2030 года в столице и области будут построены перехватывающие парковки на 150 тысяч мест. Они позволят водителям оставить свои машины и с комфортом пересесть на общественный транспорт.

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