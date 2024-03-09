Месячник по благоустройству начнется в столице с 1 апреля

Месячник по уборке и благоустройству территорий начнется в столице с 1 апреля. О том, какие именно работы запланированы, сообщил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он написал, что в порядок приведут городские и внутридворовые территории, жилые дома, дороги, инженерные сооружения, памятники, скульптуры, фонтаны и другие объекты. На субботниках ждут всех москвичей. Можно будет помочь очистить газоны, обустроить клумбы, высадить деревья и кустарники. Продлится месячник до 30 апреля.

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