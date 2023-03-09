Собянин рассказал о начале ремонтных работ в Театре Олега Табакова на Чистых прудах

В Театре Олега Табакова начался капитальный ремонт. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Помещения полностью обновят, но сохранят камерность – в зрительном зале будет всего 119 мест. Театр Олега Табакова занимает подвал и первый этаж дома на улице Чаплыгина, построенного в 1900 году.

Этот дом – объект культурного наследия. Капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют. Также специалисты приведут в порядок сохранившуюся потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. После ремонта театр станет более технологичным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.