Новости часа: Собянин сообщил, что южный участок МСД могут достроить до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Достроить южный участок Московского скоростного диаметра планируют до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал во время осмотра хода строительства южного участка МСД.

Ущерб от взрыва газа в жилом доме Читы оценили в 12 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками. Это данные РИА Новости.