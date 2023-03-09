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Новости

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Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил, что южный участок МСД могут достроить до конца года

Новости часа: Собянин сообщил, что южный участок МСД могут достроить до конца года

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин: достроены все брошенные корпуса ЖК "Царицыно"

Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Достроить южный участок Московского скоростного диаметра планируют до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал во время осмотра хода строительства южного участка МСД.

Ущерб от взрыва газа в жилом доме Читы оценили в 12 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками. Это данные РИА Новости.

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