16:00Общество
Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В России расширили условия предоставления льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Участники преступной схемы с "Пушкинской картой" присвоили 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.