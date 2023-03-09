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Общество

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин: достроены все брошенные корпуса ЖК "Царицыно"

Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

Собянин рассказал о завершении крупных проектов в Зеленограде

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В России расширили условия предоставления льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Участники преступной схемы с "Пушкинской картой" присвоили 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

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