Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

К 78-й годовщине Победы московским ветеранам и труженикам тыла окажут материальную помощь. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. Суммы составят от 10 до 25 тысяч рублей.

Выплату получат несколько категорий ветеранов – всего около 50 тысяч человек. Среди них инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, чьи воинские части не входили в состав действующей армии, бойцы, награжденные орденами и медалями СССР, участники обороны Москвы, бывшие узники нацистских концлагерей и другие.

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