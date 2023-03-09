Новости часа: матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тыс ветеранов и тружеников тыла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Матпомощь ко Дню Победы получат около 50 тысяч ветеранов и тружеников тыла. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мужчина, который удерживал сына в квартире, задержан без применения оружия. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В Госдуму внесли проект о возможности присоединить лоджию к квартире без согласия соседей. Соответствующий документ доступен в базе данных ГД.