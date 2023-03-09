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Общество

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Новости часа: уголовное дело о халатности завели после взрыва газа в Чите

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московским ветеранам и труженикам тыла окажут материальную помощь к 78-й годовщине Победы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Улицы в Москве очищают от снега в круглосуточном режиме. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Пункт временного размещения для жителей пострадавшего от взрыва газа дома развернули в Чите. Об этом сообщили местные власти.

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