Новости часа: Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московским ветеранам и труженикам тыла окажут материальную помощь к 78-й годовщине Победы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Улицы в Москве очищают от снега в круглосуточном режиме. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства.

Пункт временного размещения для жителей пострадавшего от взрыва газа дома развернули в Чите. Об этом сообщили местные власти.