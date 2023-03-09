Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Город

Собянин рассказал о завершении крупных проектов в Зеленограде

Собянин рассказал о завершении крупных проектов в Зеленограде

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"

Собянин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков ЖК "Царицыно"

Собянин рассказал о пяти мостах с лучшими видами на ночную Москву

Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка "Руднево"

Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Зеленограде завершают сразу несколько крупных проектов. Как сообщил Сергей Собянин, там для автомобилистов построили новый дублер Ленинградского шоссе и обновили развязку с МКАД. Кроме того, летом здесь откроют трехуровневый транспортно-пересадочный узел, который станет конечной станцией МЦД-3.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика