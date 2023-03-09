Собянин рассказал о завершении крупных проектов в Зеленограде

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

В Зеленограде завершают сразу несколько крупных проектов. Как сообщил Сергей Собянин, там для автомобилистов построили новый дублер Ленинградского шоссе и обновили развязку с МКАД. Кроме того, летом здесь откроют трехуровневый транспортно-пересадочный узел, который станет конечной станцией МЦД-3.

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