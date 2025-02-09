Собянин: в 2024 году московские театры посетили 4,7 миллиона человек

Московские театры в 2024 году посетили 4,7 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм канале.

В топе оказались – Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также театры Сатиры и Эстрады. По словам мэра, важную роль играет то, что многие театры обновили, повысили качество постановок и число премьер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.