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09 февраля, 09:15

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара здании бывшего электрозавода в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту пожара здании бывшего электрозавода в Москве

Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

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По факту пожара в здании бывшего электрозавода в Москве возбуждено уголовное дело. Огонь там вспыхнул накануне вечером, 8 февраля. В этот момент в здании находились сотни людей.

Как написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в результате пострадали 5 человек, им оказана вся необходимая помощь. В причинах пожара сейчас разбираются следователи. Уже есть предварительные версии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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