Уголовное дело возбуждено по факту пожара здании бывшего электрозавода в Москве

По факту пожара в здании бывшего электрозавода в Москве возбуждено уголовное дело. Огонь там вспыхнул накануне вечером, 8 февраля. В этот момент в здании находились сотни людей.

Как написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в результате пострадали 5 человек, им оказана вся необходимая помощь. В причинах пожара сейчас разбираются следователи. Уже есть предварительные версии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.