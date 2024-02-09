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09 февраля, 22:15

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Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

Сергей Собянин: благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

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Еще два участка в рамках масштабного проекта по созданию парка "Яуза" благоустроят в этом году. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, – это территории рядом с рекой вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

На данный момент парк готов на 90%. Ожидается, что работы полностью завершат в 2025 году. По итогу "Яуза" будет самым протяженным парком Европы: около 20 километров. Общая площадь парка составит больше 350 гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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