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09 февраля, 14:30

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Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы

Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы

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Свыше 800 промышленных предприятий получили поддержку от города в прошлом году. Им доступны более 20 системных мер поддержки. Антикризисные инструменты перечислил в телеграм-канале Сергей Собянин.

В частности, Москва дает субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвесткредитам. Предприятия берут их, чтобы создавать инфраструктуру и закупать оборудование.

Еще мерами поддержки являются льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства и льготные инвестиционные кредиты.

Кроме того, предприятие может получить статус промышленного комплекса. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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