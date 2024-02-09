Собянин: планируем завершить строительство 32 детсадов и 22 школ в этом году

В Москве реализуют одну из крупнейших в истории города программ развития социальной инфраструктуры. Так, в 2024 году в столице появятся еще 32 детских сада и 22 школы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что 2023 год стал почти рекордным для столичного региона. Тогда было введено 119 зданий, 72 из которых построили на частные средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.