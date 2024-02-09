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09 февраля, 11:45

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Собянин: планируем завершить строительство 32 детсадов и 22 школ в этом году

Собянин: планируем завершить строительство 32 детсадов и 22 школ в этом году

Станция метро "Бачуринская" будет выполнена в стиле супрематизма – Собянин

Собянин рассказал о строящейся станции метро "Бачуринская"

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

"Мой район. Новости": Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

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В Москве реализуют одну из крупнейших в истории города программ развития социальной инфраструктуры. Так, в 2024 году в столице появятся еще 32 детских сада и 22 школы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что 2023 год стал почти рекордным для столичного региона. Тогда было введено 119 зданий, 72 из которых построили на частные средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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